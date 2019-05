Capriolo investito, auto distrutta

MONTICELLI (20 maggio 2019) - É successo di nuovo: ieri mattina un capriolo ha attraversato la strada provinciale Padana Inferiore ed è finito sopra al parabrezza di una Bmw, provocando danni pesanti al veicolo che fortunatamente non è uscito di strada. L’episodio è storia delle 11 circa ed è avvenuto all’altezza di San Nazzaro, poco prima del polo logistico. Al volante dell’auto c’era un 44enne di nazionalità romena, residente a Cortemaggiore, che ha riferito di non aver potuto fare nulla per evitare l’impatto con l’animale. Fra l’altro è stata una fortuna che la brusca frenata non abbia provocato un tamponamento a catena sull’ex statale. Il conducente non ha riportato ferite, mentre le condizioni del capriolo sono gravissime: gli agenti della polizia dell’Unione Bassa Val d’Arda Fiume Po, intervenuti per i rilievi di legge, hanno provveduto a contattare il centro di recupero animali selvatici Piacenza wildlife rescue center.

