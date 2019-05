Regolamento di conti tra ragazzini, coinvolti tre cremonesi

CREMONA (19 maggio 2019) - Si sono dati appuntamento a Parma dietro il Battistero per un chiarimento tra ragazzini, uno della città ducale e l'altro cremonese, entrambi infatuati della medesima giovanissima. Il chiarimento è ben presto diventato una sorta di regolamento di conti, con il 'padrone di casa' spalleggiato da una ventina di amici, mentre il cremonese si era presentato accompagnato da due coetanei. Il clima si è subito surriscaldato e dalle parole si è passati alle vie di fatto, ma per fortuna è intervenuta la polizia subito allertata da alcuni passanti. A prendere in consegna i tre giovani cremonesi, solo leggermente acciaccati, sono arrivati i genitori.