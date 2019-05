Bare nel magazzino, bonifica lampo dopo il blitz

PADERNO PONCHIELLI (18 maggio 2019) - Portata a termine la bonifica del cimitero di Paderno dopo il blitz dei giorni scorsi di forestali, Ats Valpadana e agenzia Arpa. Ammassati in un magazzino situato nell’area posteriore del camposanto del paese sono state rinvenute resti di sepolture, bare, zinco, tessuti, pezzi di lapidi, ovvero quanto rimasto delle esumazioni realizzate in inverno. «Le operazioni di bonifica dei feretri – commenta il primo cittadino di Paderno Cristiano Strinati – si sono svolte tra venerdì pomeriggio e sabato mattina con personale specializzato. Ringrazio Casalasca Servizi per l’intervento tempestivo nella persona del geometra Emanuele Bernardelli. Come già sapevamo non c’erano scheletri nell’armadio».

