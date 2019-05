L'ex ministro Berlinguer: "Cremona scommetta sul brand Stradivari"

CREMONA (18 maggio 2019) - «Voi avete Stradivari, fatelo fruttare. È un marchio unico, sfruttatelo con iniziative di qualità che attirino il mondo. Fatelo nel nome della musica e della pratica musicale». È l’invito che ha lanciato, vibrante e con stile da oratore dell’era predigitale, Luigi Berlinguer, ex ministro dell’Istruzione e presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica. Nell’aula magna della scuola di liuteria a palazzo Pallavicino Ariguzzi, si è tenuto il convegno ‘Il ruolo del sapere artistico e musicale nella formazione scolastica’, appuntamento inserito nell’ambito della trentesima rassegna nazionale Musica ad arte che si concluderà domani e che ha portato in città in questi giorni 2.300 studenti e oltre 200 docenti di più di 40 scuole ad indirizzo musicale.

