Lavori di riqualificazione al quartiere Zaist: centro anziani e Parco Asia

CREMONA (18 maggio 2019) - Continuano i sopralluoghi nelle aree verdi e nei centri anziani in corso di riqualificazione. Mercoledì il sindaco Gianluca Galimberti è stato allo Zaist per condividere con il Comitato di Quartiere l'avanzamento dei lavori sul centro anziani e su parco Asia. Le attività in corso di realizzazione a Parco Asia sono un vialetto per nuovi percorsi nel verde e tre piazzole circolari di sosta attrezzate con ghiaietto e vialetti con aree giochi per bambini. Arredamento esterno con tavoli e panchine, altalene, giochi a terra, tappeti antitrauma, cestini. I nuovi allestimenti, anche di gioco, sono fruibili anche da soggetti diversamente abili. Al Centro anziani è in corso il rifacimento degli intonaci interni ed esterni, la sostituzione di tubazioni e nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento e la riqualificazione dei servizi igienici e delle fognature. I lavori sono realizzati della Fondazione Arvedi Buschini, in occasione dei vent’anni di attività, in sinergia con il Comune di Cremona.

