Restauro dell'ex ammasso del grano, presentato il progetto

SAN DANIELE PO (19 maggio 2019) - Sono stati consegnati al Ministero a Roma tutti i documenti necessari per accedere al finanziamento di due milioni di euro attribuito al Comune con il decreto Bellezza. Nel complesso, per San Daniele Po, questo progetto avveniristico è un salto nel futuro. Un ambizioso centro servizi nell'ex ammasso del grano, mirato a concentrare in un solo vasto spazio servizi utili e indispensabili alla cittadinanza, oltre alla valorizzazione culturale e alla sicurezza del territorio. Nell’ottica della salvaguardia e recupero di questo immobile, in armonia con i dettami della competente Soprintendenza per i beni architettonici e testimoniali, il progetto ne prevede il restauro e la sua conversione in contenitore di funzioni di tipo pubblico: uffici, locali di aggregazione e manifestazioni espositive e culturali.

