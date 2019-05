Mille Miglia, la carovana delle auto storiche giunta in città

CREMONA (18 maggio 2019) - Le prima vetture storiche sono arrivate in piazza Marconi in perfetto orario sul programma previsto. E' giunta in città la carovana della Mille Miglia, la celebre corsa di auto d’epoca che è partita da Brescia mercoledì 15, ha raggiunto Roma giovedì 16 e oggi fa ritorno a Brescia in viale Venezia. Tanti i cremonesi che hanno atteso, nonostante la pioggia, l'arrivo di questi capolavori su quattro ruote e dei tanti vip che partecipano all'evento. L’attenzione del pubblico è rivolto principalmente all’originale sfida tra gli ex colleghi a Master Chef Joe Bastianich su Haley 2400 Silverstone con il numero 183 e Carlo Cracco su Lancia Aurelia B20 GT n 337. Per ora le sorti sembrano pendere a favore del ristoratore italoamericano. Molti gli ex piloti in gara. Con il numero 70 riconoscibile dal suo inconfondibile cappello da cowboy l’evergreen Arturo Merzario su Alfa Romeo 6C 1750 Zagato, con il 110 il plurivincitore della 24 ore di Le Mans Emanuele Pirro sull’elegante Alfa Romeo 6 C 2300 Pescara Spider, con il 239 l’ ex campione mondiale rally Miki Biason su Ferrari 250 MM, con il 230 Christian Geistdoerfer già campione del mondo rally a fianco di Walter Rohrl, con il 237 Prisca Taruffi figlia dell’indimenticato Piero ultimo vincitore della Mille Miglia, con il 293 l’ex pilota di F1 Jochen Mass. Infine sfida anche nel campo della moda tra Stefano Ricci col numero 272 e il patron di Prada Patrizio Bertelli col 424.

