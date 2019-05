Trovato con 16 flaconi di profumi contraffatti, denunciato

CREMONA (18 maggio 2019) - E' stato fermato dai carabinieri in via Dante per un controllo e al termine degli accertamenti di rito un 32enne disoccupato e pregiudicato residente a Torino e nativo del Bangladesh, è stato denunciato per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 32enne è stato infetti trovato in possesso di un martello rompivetro, verosimilmente asportato su un treno e occultato all’interno di una tasca del giubbino, di 16 flaconi di profumi riproducenti marchi e loghi di famose case produttrici, apparentemente contraffatti e di dubbia provenienza, occultati all’interno di un borsone. La merce veniva sottoposta a sequestro, per controlli di natura tecnica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO