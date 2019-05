Perseguita l'ex fidanzata, arrestato e poi rilasciato 38enne

SORESINA (18 maggio 2019) - Si era reso più volte autore di comportamenti persecutori nei confronti della ex fidanzata 25enne, pedinandola, stazionando fuori dal suo luogo di lavoro e molestandola telefonicamente mediante innumerevoli telefonate ed invio di messaggi. Lo scorso 13 maggio, l'operaio 38enne nato a Soresina ma residente ad Annicco, all’esterno di un esercizio commerciale, strappava dalle mani dell’ex fidanzata le chiavi della sua autovettura, costringendola ad ascoltarlo ed impedendole di allontanarsi. L'intervento dei carabinieri consentiva di bloccare l'uomo, tratto in arresto nella flagranza del reato di atti persecutori. La giovane commessa aveva già sporto denuncia querela per atti persecutori contro il suo ex fidanzato che dal mese di aprile, in particolare dal giorno in cui la ragazza aveva posto fine alla loro relazione sentimentale durata 7 anni, la molestava con messaggi, chiamate e mail con frequenza giornaliera di giorno e di notte. Il contenuto dei messaggi poneva in grave stato di agitazione la vittima poiché l’uomo le scriveva che, convinto che lei avesse altra relazione sentimentale, non l’avrebbe mai lasciata andare e che se non fosse stata la sua fidanzata non sarebbe stata di nessun altro, poiché le imputava anche il fatto che lui avesse interrotto una precedente relazione sentimentale da cui era nata una bambina, per poter stare con lei. Le molestie proseguivano con anche messaggi in cui l’uomo la ricattava comunicandole di essere in possesso e pronto a divulgare alcuni file, registrati ad insaputa della vittima, dove la stessa veniva ripresa in situazioni private ed intime. Oltre a ciò l’arrestato è risultato averla inseguita a bordo della sua vettura ed essersi appostato sotto casa della vittima chiedendole incontri. La donna ha anche denunciato alcuni episodi in cui l’uomo si era presentato sul suo posto di lavoro a Soresina, in orario di chiusura impedendole di tornare a casa se non dopo aver lungamente parlato con lui. Il 38enne è stato arrestato ed associato presso la casa circondariale di Soresina, ieri è stato posto in libertà con l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dell'ex fidanzata e dei luoghi da lei frequentati per una distanza di almeno 500 metri.

