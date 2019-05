Mille Miglia, oggi sfilata in città

CREMONA (18 maggio 2019) - Febbrile attesa in città per il ritorno della Mille Miglia dopo un anno di pausa. Archiviata la terza tappa, con l’arrivo a Bologna, la competizione si appresta a vivere l’ultimo e decisivo atto e molto importante sarà il passaggio per Cremona. Il passaggio della prima vettura, preceduta qualche ora prima dai partecipanti al Ferrari e Mercedes Tribute, è previsto oggi per le ore 13 mentre l’ultima orientativamente verso le ore 17. Altri centri del Cremonese toccati dall’evento saranno Gadesco Pieve Delmona, Cicognolo ed Isola Dovarese.

