Due ottantenni a Venezia in bicicletta

CREMONA (18 maggio 2019) - Lei, 80 anni, pittrice, parigina. Ha vissuto in Borgogna quindi in Val d’Aosta, dove ha incontrato il marito, il pittore Piero Loggia, deceduto anni fa. Lui, 82 anni , piemontese di Pianezza (Torino), a sua volta vedovo. Yolande e Luigi, hanno deciso di mettere alla prova la loro tempra con un viaggio in bicicletta che è un’impresa: dalle Alpi a Venezia. Ieri l’arrivo a Cremona. La sosta, un giro per la città, il pranzo, la cena, il pernottamento. Stamani ripartono.

