Epatite in due scuole

SORESINA (18 maggio 2019) - Due casi di epatite A nelle scuole cittadine: uno accertato qualche giorno fa all’asilo Vertua, l’altro emerso giovedì pomeriggio alle elementari del Bertesi. Immediata l’attivazione della profilassi per cercare di prevenire, o quantomeno ridurre, il rischio di contagio: ieri mattina al Nuovo Robbiani a sessanta bambini della scuola primaria è stato somministrato gratuitamente il vaccino dai medici dell’Ats, pratica a cui erano stati sottoposti in precedenza anche i piccoli (circa settanta) della scuola dell’infanzia comunale. Proteste da parte di alcuni genitori per le scarse informazioni ricevute. Il sindaco Diego Vairani, tra l’altro papà di una bambina che frequenta le elementari del Bertesi: «Sono stato informato alle 19.10 anch’io, e non in quanto sindaco ma in quanto genitore. Quindi sì, probabilmente qualche carenza c’è stata, ma è stata una scelta voluta quella di accelerare i tempi: rilevato il secondo caso, peraltro circoscritto nello stesso ambito familiare, Ats e la dirigenza scolastica hanno preferito non aspettare il week end e procedere subito alla vaccinazione, anche per evitare che eventuali voci incontrollate potessero generare il panico». Il virus ha infettato due sorelline durante un recente viaggio in Africa.

