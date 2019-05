Gatti uccisi a badilate, famiglia sconvolta

PERSICHELLO (17 maggio 2019) - «Hanno ucciso i miei due gatti a badilate, mia moglie e le mie figlie sono sconvolte, quanto a me sono furibondo». A parlare è Manuele Ardigò, casa e famiglia a Persichello. Gli Ardigò sono amanti degli animali e quindi tenevano in modo particolare a Otto e a Pesca, due mici soriani rispettivamente di due anni e mezzo e di undici mesi che fin da subito erano entrati nel cuore del 45enne, della moglie Antonella Ghilardi e delle due ragazze. Martedì Pesca è stata trovata morta, ieri stessa sorte per Otto. L’autopsia parla di trauma violento. Ardigò: faremo denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO