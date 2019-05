Stazioni ko, vetri in frantumi e danni

CASALBUTTANO/OLMENETA (18 maggio 2019) - Vetri presi a sassate e in frantumi, danni alle strutture e scritte ovunque: vandalizzate le stazioni ferroviarie di Casalbuttano e Olmeneta dopo i recenti interventi di manutenzione effettuati da Rete Ferroviaria Italiana. Ma i sindaci dei due paesi non ci stanno, richiamano i cittadini al senso civico e reagiscono proponendo deterrenti come le telecamere. Occhi elettronici appena attivati a Casalbuttano. Intanto da Rfi fanno sapere: «Interveniamo periodicamente per tenere in ordine le stazioni ma purtroppo siamo vittima di questi continui vandalismi. Ma quanto prima torneremo a far manutenzione alle strutture vandalizzate».

