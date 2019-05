Due anni fa lo schianto, colpa della foschia

CREMONA (17 maggio 2019) - Appassionato di volo sin da bambino, più di dieci anni fa ha preso i brevetti. Ha cominciato come pilota di ultraleggeri, poi ha conseguito la licenza Atpl, licenza di pilota di linea riconosciuta in tutto il mondo.

Il 29 gennaio del 2017, Massimiliano Cortellazzi, 53 anni, avvocato-pilota di Cremona, era appena atterrato all’aeroporto del Migliaro: un volo di addestramento, andata e ritorno da Carpi (Modena). «Quel giorno, ero l’unico socio cremonese dell’Aeroclub Migliaro che ha volato». All’atterraggio, i colleghi gli sono andati incontro. Pensavano che fosse lui il pilota coinvolto nel tragico incidente accaduto ad un chilometro e mezzo, in linea d’aria, dall’aeroporto, nel territorio di Castelverde. Si trattava, invece, dello Skyleader I-B743, ultraleggero decollato da Casaliggio di Gragnano, in provincia di Piacenza, precipitato in un campo. Il pilota Gianluigi Petranca, e il passeggero Valeriano Zoppetti, 67 e 63 anni, entrambi lodigiani, l’uno industriale, residente a San Rocco al Porto, ma molto conosciuto in città e nel Cremonese, l’altro imprenditore di Castiglione d’Adda, morirono sul colpo, traditi dalla foschia. Come ha poi stabilito la perizia all’epoca disposta dalla procura nell’indagine successivamente archiviata. L’avvocato Cortellazzi ha rappresentato i familiari di Zoppetti, ottenendo un risarcimento dall’assicurazione.

