Studio epidemiologico: Comuni uniti per la salute dei cittadini

CREMONA (17 maggio 2019) - Questa mattina, in sala Giunta, il sindaco Gianluca Galimberti ha firmato un protocollo con i sindaci dei Comuni di Bonemerse, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo e l'ATS della Val Padana per definire i reciproci impegni condivisi e coordinati per la predisposizione di un'indagine epidemiologica del territorio di Cremona e dei comuni limitrofi. Lo studio permetterà di individuare l'eventuale associazione causale tra i contaminanti delle principali fonti emittenti del nostro territorio e lo stato di salute degli abitanti di Cremona. Una firma importante per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

