Una panchina arcobaleno per la Giornata Internazionale contro l’omofobia

CREMONA (17 maggio 2019) - Si celebra oggi la Giornata internazionale contro l'omo-bi-transfobia, data in cui, nel 1990, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità rimuoveva l'omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie mentali. Per tale occasione, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e di contrasto ai pregiudizi approvate dal programma condiviso dagli enti della Rete Antidiscriminazioni, di cui il Comune di Cremona è capofila, volontari dell’Arcigay Cremona La Rocca hanno dipinto una panchina al Parco al Po con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT. Alla panchina sarà quindi apposta una targa per ricordare le vittime di omo-bi-transfobia, che assume spesso, soprattutto tra i più giovani, forme del bullismo e cyberbullismo. E proprio il fenomeno del bullismo omofobico è il tema scelto per la Giornata dall'assemblea annuale della Rete READY, alla quale il Comune di Cremona aderisce da tempo, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni impegnate a contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO