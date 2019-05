Pedone investito in piazza Cadorna, anziana 74enne in ospedale

CREMONA (17 maggio 2019) - Una 74enne è stata investita dopo le 9,30 in piazza Cadorna, mentre si apprestava ad attraversare a piedi il passaggio pedonale che dà su via del Giordano. Si è inizialmente pensato al peggio, ma per fortuna le condizioni della signora sono meno gravi ed è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza in codice verde.

