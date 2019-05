Truffa 123 commercianti con falsi contratti pubblicitari

ANNICCO (16 maggio 2019) - In poche settimane, battendo a tappeto la provincia di Pavia, ha convinto 123 commercianti a stipulare contratti pubblicitari per spot da trasmettere su un'emittente locale, facendosi consegnare da ciascuno un anticipo di 85,40 euro. Ma l’agente in realtà aveva cessato la collaborazione con la rete televisiva da mesi. L’uomo, un 59enne di Annicco che si presentava come titolare di una società di comunicazione, è stato denunciato a piede libero per truffa continuata dai carabinieri, che hanno avviato le indagini a partire da una denuncia presentata l’11 maggio da un’esercente di Vigevano. Sono stati accertati contratti truffaldini con 43 commercianti di Vigevano, 63 di Voghera, 12 di Belgioioso, 4 di Gambolò e uno di Mortara. Sono in corso accertamenti sulla stipula di altri 321 contratti in province limitrofe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO