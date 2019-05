Derubato e travolto dall’auto, rapina in via D’Acquisto

CORTEMAGGIORE (17 maggio 2019) - Prima ha rubato il borsello da un veicolo in sosta, poi quando il proprietario lo ha scoperto non ha esitato a travolgerlo con l’auto. Il furto è così sfociato in rapina, ma il colpevole potrebbe presto essere individuato anche grazie alla testimonianza di un agente della polizia dell’Unione della Bassa Piacentina fuori servizio: ha assistito alla scena e ha a sua volta tentato di fermare il ladro.

