Container scarrabile si sgancia e cade sulla strada

CREMONA (16 maggio 2019) - Incidente sulla rotatoria di via Castelleone poco prima delle 12,30 di oggi. Da un autotreno - formato da un autocarro Volvo e dal rimorchio Zorzi - mentre percorreva la rotonda in direzione Crema - si è sganciato il container scarrabile sul rimorchio si è sganciato dai supporti cadendo sul lato destro e danneggiando la sede stradale, il guardrail destro e il sottostante cordolo. Il recupero del mezzo è avvenuto in tempi brevi. Nessun ferito.

