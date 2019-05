Rintracciata e denunciata coppia di ladri

CREMONA (16 maggio 2019) - Denunciati in stato di libertà, per i reati di 'furto in abitazione in concorso, furto in cassa distributore carburanti', S.M., nato a Cremona nel 1980 e residente in città e B.P., nata a Cremona nel 1972. I due si sono resi responsabili dei fatti avvenuti il 10 novembre scorso: intorno alle 18 - con la forzatura di una porta finestra dell’appartamento pertinente ad un bar in via Mantova, all’interno dell’area di servizio Esso - la coppia si è introdotta in casa asportando denaro contante, un’autovettura di proprietà di un famigliare del titolare dell’esercizio (auto che successivamente è stata ritrovata e restituita) e un mazzo di chiavi della cassa della colonnina self service dei carburanti utilizzato per aprire il cassetto ed asportare circa 150 euro contanti. I malviventi sono stati identificati mediante articolati accertamenti e con l’acquisizione di immagini e registrazioni video ricavate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

