Tamponamento alla rotatoria, danni solo ai veicoli

CREMONA (16 maggio 2019) - Incidente questa mattina in via Postumia intorno alle 8,15. Danni ai veicoli, ma fortunatamente conseguenze lievi per i conducenti. Un uomo del 1972, alla guida della sua Ford Kuga, mentre percorreva via Postumia verso il centro città, in prossimità della rotatoria con via Cà del Vescovo, è stato tamponato dalla Golf SW condotta da una signora del 1979. Per entrambi nessuna grave conseguenza. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO