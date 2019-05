Po, anello ciclabile: ecco i nuovi ponticelli

CREMONA (15 maggio 2019) - Lavori in corso al parco dell'anello ciclabile a Po. In questi giorni, tempo permettendo, gli operai stanno sostituendo i ponticelli in legno, vecchi e pericolosi, con nuove strutture. L'intervento segue quello della sostituzione della palizzata che circonda tutto il percorso ciclabile, avvenuto in occasione della realizzazione della nuova pista ciclabile di via del Sale, e fa parte dei lavori eseguiti in sinergia con la Fondazione Arvedi Buschini in occasione dei 20 anni di attività.

"Avevamo detto che avremmo sostituito anche i ponticelli divenuti ormai brutti e pericolosi e questo sta avvenendo - sono le parole del sindaco Gianluca Galimberti che si è recato sul posto per un sopralluogo - in questi giorni infatti sono partiti i lavori realizzati in sinergia con la Fondazione Arvedi che ha deciso di regalare alla città alcuni interventi nelle aree verdi e nei luoghi di aggregazione e che ringrazio. In particolare qui, con i nuovi ponticelli che finiremo di posizionare nei prossimi giorni, proseguiamo la riqualificazione dell’anello ciclabile e più in generale di questo comparto Po che in cinque anni con Colonie Padane, campeggio, pista ciclabile e parco ha davvero cambiato volto! E continuiamo a lavorare perché sia sempre di più luogo di riferimento, bello e vissuto, per l’ambiente, lo sport e il tempo libero".

