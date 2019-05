Rissa in piazza Sant'Angelo, il ferito è un 62enne

CREMONA - (15 maggio 2019) - Prima le non proprio ortodosse manovre con l’auto. Poi il battibecco al semaforo. A seguire la violenza, sotto forma di sportellata (che non va a segno), pugno in faccia e, per finire, l’auto lanciata contro quella della controparte, all’apice della rabbia, incontenibile, che ha attraversato la persona colpita. Tutto questo nel cuore della città. Sequenze concitate quelle andate in scena stamattina, alle 11.15, in piazza Sant’Angelo, alle spalle del Museo del Violino, a due passi da San Vitale. Protagonisti due uomini. Ad avere la peggio un cremonese di 62 anni. Colpito al volto, ha riportato lesioni piuttosto serie. Sull’altro fronte un migrante. Il racconto di entrambi è al vaglio dei carabinieri e non si esclude il ricorso alle telecamere di sicurezza installate nella zona per ricostruire con precisione la vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO