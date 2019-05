Bimbo di 18 mesi si sporge dalla finestra e cade

ORZINUOVI (15 maggio 2019) - Paura e agitazione per tutta la notte in via Cavallotti dove ieri sera è intervenuto l’elisoccorso per trasportare d’urgenza un piccolo di soli 18 mesi precipitato a terra dopo una caduta di quattro metri. Il bimbo, di origine nordafricana, si è sporto dalla finestra socchiusa mentre i genitori si trovavano nella stanza accanto. Ferite importanti ma, fortunatamente, poco prima dell’alba è stato dichiarato fuori pericolo. L’Arma ha aperto un’indagine ma, al momento, ai genitori non sarebbe stata riconosciuta la responsabilità dell’incidente.

A chiamare il 118 i passanti che, pur non avendo assistito alla scena, sono stati allertati dal pianto del piccolo fortunatamente rimasto cosciente anche dopo l’urto violento. I medici subito accorsi sul posto, dopo una prima medicazione, hanno chiamato l’elisoccorso che si è poi diretto all’ospedale di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che indagano sull’accaduto, il bimbo si sarebbe arrampicato sul letto per poi appendersi alla finestra, perdendo il controllo e scivolando da un pertugio fra il vetro e gli infissi. Dopo un intervento d’urgenza, resta ricoverato ma sarà dimesso entro qualche giorno senza danni permanenti.

