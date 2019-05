Fondazione Ponchielli, il tesoretto del teatro a rischio esaurimento: restano solo 111.543 euro

CREMONA (15 maggio 2019) - Per far fronte alla diminuzione delle risorse e al lento ma inesorabile assottigliarsi del numero dei soci fondatori, la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli sta erodendo il fondo di dotazione, ovvero quel tesoretto frutto dei versamenti a fondo perduto dei soci fondatori e dei contributi su triennalità, sempre erogati dai fondatori. La Fondazione, nata nel 2003, fino al 2012 è riuscita a non toccare il suo tesoretto che allora ammontava a 780 mila euro. Oggi quel fondo – in base al bilancio 2018 – è di soli 111.543 euro e rischia di esaurirsi nel giro di un anno o poco più. Dal 2013 al 2018 si è continuamente attinto al fondo per chiudere il bilancio in pareggio, fatta eccezione per il 2015 che si è chiuso con 4.176 euro di utile, quindi con un bilancio sostanzialmente in pareggio.

