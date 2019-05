Latte, passo avanti in Regione

MILANO (14 maggio 2019) - Si è svolto questo pomeriggio, a Palazzo Lombardia, il Tavolo regionale sul latte convocato dall'assessore lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, per discutere delle problematiche che stanno riguardando il settore e del rapporto tra produttori e trasformatori.

"È stato un incontro costruttivo - commenta l'assessore - abbiamo fatto tutti un passo in avanti. Ho condiviso con gli attori della filiera la proposta di iniziare un percorso comune che possa portare a stabilire un parametro di indicizzazione regionale del latte, tenendo conto degli andamenti e delle esigenze di mercato, nonché delle caratteristiche qualitative. Credo possa essere un buon modo per valorizzare il latte lombardo. Chiaramente la Regione Lombardia non può intervenire su contratti privati di fornitura - precisa - ma il Tavolo istituzionale vuole essere un momento di confronto con l'obiettivo di arrivare a scelte condivise e credo possa aiutare a dirimere controversie in un settore così sensibile e delicato per l'economia agricola lombarda".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO