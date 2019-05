Antoniazzi, 41 lavoratori in cassa integrazione per chiusura

PIZZIGHETTONE (15 maggio 2019) - Per i 41 lavoratori della storica impresa edile Antoniazzi si aprono le porte della cassa integrazione straordinaria per chiusura. L’azienda ha infatti depositato in tribunale a Cremona la richiesta di ammissione al concordato preventivo, procedura del diritto fallimentare alla quale può ricorrere un debitore in stato di crisi e insolvenza per liquidare il proprio patrimonio o tentare il risanamento. L’ipotesi attualmente al vaglio è purtroppo quella peggiore, ovvero la chiusura, come spiega la sindacalista Cgil Paola Pittera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO