Aggressione e rapina in stazione, denunciato 21enne richiedente asilo

CREMONA (14 maggio 2019) - Lo scorso 13 aprile attorno alle 21, nei pressi della stazione ferroviaria, si avvicinò e aggredì una 20enne residente a Trapani, di passaggio a Cremona; dopo averla spintonata e percossa con schiaffi e pugni, si fece consegnare dalla ragazza 300 euro in contanti ed un telefono cellulare, dileguandosi poi a piedi. A seguito degli accertamenti d’indagine da parte dei carabinieri, anche mediante i sistemi di videosorveglianza presenti e successivo riconoscimento fotografico, veniva identificato un 21enne richiedente asilo nativo della Nigeria. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane, scaturita dall’identificazione, permetteva ai militari di rinvenire il telefono cellulare, restituito alla 20enne. Il 21enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina.

