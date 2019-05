Arma, bimbi e veleni: è guerra social

CREMONA (14 maggio 2019) - Nelle fotografie sorridono, si divertono con il casco in testa e gli scudi in plexiglas. Eppure, anche una lezione di legalità per i bambini della scuola elementare Trento e Trieste, sabato scorso in visita al Comando provinciale dell’Arma con le loro insegnanti, si è trasformata in una polemica social. A scatenarla sono state proprio quelle fotografie diventate virali sul web grazie agli antagonisti del centro sociale Dordoni, i primi a rovinare la festa ai bimbi. Una festa innaffiata di ideologia. Il post del Dordoni: «Dalle foto si intuisce che la campagna per la formazione della cultura della legalità 2018-19 prevede l’insegnamento del saluto militare, la simulazione di perquisizioni con mani sul volante e un po’ di sana pratica come aspiranti celerini, con tanto di caschi, scudi e carabinieri che guidano il plotone in erba con il manganello in pugno...». Intanto, i bimbi non avevano il manganello in pugno.

