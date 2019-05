Controlli dei carabinieri al mercatino dell'antiquariato

CASTELLEONE (12 maggio 2019) - Nella mattinata di ieri i carabinieri di Castelleone unitamente al personale del nucleo Tutela patrimonio culturale di Monza ed alla polizia locale del posto hanno controllato diversi antiquari e per quatto di questi sono state elevate contravvenzioni poiché non trovati in possesso delle previste autorizzazioni per la vendita di oggetti di antiquariato.

Alcuni oggetti posti in vendita (quadri e sculture lignee) sono state sottoposte a sequestro amministrativo in attesa di verificarne la provenienza. Il controllo è stato altresì eseguito anche su alcuni ambulanti di Rivolta d’Adda con esito negativo.

