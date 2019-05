Terminati i lavori al Centro Civico di Bagnara

CREMONA (13 maggio 2019) - Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori principali previsti al centro civico di Bagnara dove il

sindaco Gianluca Galimberti si è recato per un sopralluogo. La sede, dove ogni giorno si ritrovano gli anziani del quartiere e non solo, aveva bisogno di interventi che in parte sono stati realizzati nei primi anni del mandato e in parte sono stati completati in questo mese, grazie alla generosità della Fondazione Arvedi, in sinergia con il Comune. È stato rifatto il porticato esterno, la pavimentazione esterna, ideale per feste danzanti, e l’area di ingresso. Gli interventi sul centro civico di Bagnara fanno parte di quelli in corso e in programma in aree verdi e centri civici della città, condotti dalla Fondazione Arvedi per i 20 anni di attività. Sono inoltre in corso o in programma lavori anche al Boschetto, Zaist, S. Bernardo, Cascinetto, Cambonino, Po e Cavatigozzi. “Insieme al privato rendiamo più belli e attrattivi gli spazi di incontro e di aggregazione della nostra città, il modo migliore per rinforzare la comunità e consolidare i legami tra le persone. E vogliamo continuare a lavorare in questa direzione!”, è la dichiarazione del sindaco Galimberti.

