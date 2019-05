Caorso, don Aldo nuovo sacerdote. Ordinato dal papa

CAORSO (14 maggio 2019) - «Eccomi»: una semplice parola che ha emozionato i tanti compaesani arrivati in Vaticano con due bus, ma anche quanti hanno guardato la cerimonia in televisione. A pronunciarla è stato, domenica di fronte a papa Francesco, il 31enne Aldo Donelli di Muradolo. O meglio don Aldo, visto che è appena stato ordinato sacerdote nella basilica di San Pietro. Sempre lì il 24 dicembre scorso aveva letto il Vangelo in latino durante la messa di Natale trasmessa in mondovisione, prima ancora aveva accompagnato Bergoglio nel suo viaggio apostolico nell’Est Europa cantando in lingua estone durante le celebrazioni.

