Soggiorno in Puglia con ANPA Confagricoltura

CREMONA (13 maggio 2019) - Nel mese di aprile si è svolto il 40° Soggiorno organizzato da ANPA Confagricoltura in località Torre Canne di Fasano nel cuore della Puglia al quale hanno partecipato numerosi anche i soci della nostra provincia e della Libera. La settimana ha offerto splendidi paesaggi ed interessanti visite culturali a città d’arte, storiche e caratteristiche come Ostuni, Polignano a mare, Bari, Brindisi, Lecce e la splendida Matera considerata Patrimonio Mondiale UNESCO e nel 2019 Capitale europea della Cultura. Ma oltre all’impegno culturale e sociale non sono mancati i momenti di svago e divertimento quale la gara canora nella quale il gruppo di Cremona si è distinto per simpatia e creatività classificandosi al secondo posto.

