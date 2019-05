Delegazione cremonese all’ITB China di Shanghai

CREMONA (13 maggio 2019) - Cremona di nuovo a Shanghai. Da mercoledì 15 maggio, infatti, per tre giorni, la nostra città sarà presente all’ITB China, una delle più prestigiose fiere di viaggi e turismo internazionali. La delegazione cremonese, che sarà impegnata in incontri dal carattere squisitamente tecnico, è composta da Paola Milo, responsabile del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica del Comune, e da Elena Zigliani, appartenente allo stesso Servizio.

“La missione ha una connotazione tecnica. In fiera, Cremona avrà a disposizione un desk per incontrare gli operatori che si occupano di outgoing e che sono interessati a organizzare viaggi in Europa. Un benefit frutto della certificazione Welcome Chinese concessa alla città esattamente un anno fa e che permette ora a Cremona di affacciarsi concretamente al mercato cinese”, dichiara Paola Milo. “Abbiamo in agenda una trentina di incontri con tour operator che ci hanno già contattato via mail e che desiderano acquisire maggiori informazioni per preparare offerte di viaggio da proporre alla loro clientela”, sottolinea Milo, che aggiunge: “Un interesse per la nostra città sempre più concreto, confermato anche dalle richieste di maggiori informazioni pervenute negli scorsi mesi da operatori cinesi che stanno lavorando sul medio periodo. In particolare, siamo in contatto con CCT, il più grande operatore turistico cinese, che intende sviluppare il segmento europeo delle sue attività di outgoing e che ha come obiettivo quello di portare nella sola Cremona 5mila visitatori nei prossimi due anni”.

Si tratta di contatti iniziati nel 2014 con le prime missioni in occasione del Music China di Shanghai e culminate con Il Cremonese 1715 di Antonio Stradivari suonato nel Central Shanghai Tower. Era ottobre 2017 e la platea rimase incantata. Qualche mese dopo Cremona venne scelta per girare due episodi della serie A World of Excellence, documentari prodotti in Cina sulle eccellenze culturali e sull'arte di vivere. Poi, nel 2018, la nostra città fu presente all'apertura dell'anno del Turismo Europa-Cina a Venezia dove ancora il suono di Stradivari fu protagonista. Cremona ha inoltre partecipato ad alcune delle più importanti fiere turistiche cinesi: China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) e il China International Travel Mart (CITM), ed ora di nuovo a Shanghai, proponendosi come una delle mete turistiche più interessanti in Italia e in Europa.

