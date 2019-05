Treni, inizio settimana con immancabili ritardi

CREMONA (13 maggio 2019) - Inizio settimana contraddistinto dai 'soliti' ritardi sutta tratta ferroviaria Mantova-Cremona-Milano. Il treno delle 7 e 32' in partenza da Cremona, è in ritardo di ben 45 minuti. E per i viaggiatori l'ennesima beffa condita da rabbia e polemiche.

