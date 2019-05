L’investitura della Gelmini: «Malvezzi sindaco, è la persona giusta»

CREMONA (12 maggio 2019) - A Cremona è arrivata Maria Stella Gelmini, capogruppo degli azzurri alla Camera, coordinatrice regionale di Forza Italia per la Lombardia. Accanto a lei, Carlo Malvezzi, candidato sindaco del centrodestra, e Massimiliano Salini, commissario provinciale degli azzurri, lui candidato alle Europee.

«Malvezzi rappresenta il meglio del centrodestra e di Forza Italia.Ha lavorato a lungo e bene e la sua squadra saprà ottenere grandi risultati».

Dalle elezioni amministrative a quelle Europee. «Massimiliano Salini rappresenta, con il presidente Berlusconi, un po’ la capolistatura della lista di Forza Italia. È un parlamentare uscente, che in questi anni ha potuto conoscere, da vicino, il Parlamento europeo, le istituzioni europee e quindi è in grado di rappresentare al meglio le istanze lombarde, del Nord e di Cremona in questo contesto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO