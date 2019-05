Vandali in azione contro il monumento ai partigiani: è denuncia

GERRE (13 maggio 2019 ) - Prima gli è toccato respingere l’attacco di Giuseppe Fusco, suo avversario alle prossime elezioni amministrative, e cancellare, per precauzione, l’inaugurazione istituzionale con le autorità. Poi, ieri, a poche ore dalla benedizione di don Alberto Mangili, la sorpresa: nella notte, vandali hanno sfregiato il monumento dedicato ai caduti partigiani, staccando uno dei tre papaveri, fiori simbolo della Resistenza. Rabbia e polemica sono esplose al Bosco ex Parmigano, in piena campagna elettorale, con il sindaco uscente, Michel Marchi che il 26 maggio prossimo se la dovrà battere con Fusco. E che oggi, in questura, presenterà una querela contro l’atto vandalico.

