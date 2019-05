Incidente in tangenziale, due auto coinvolte

CREMONA (12 maggio 2019) - Incidente poco prima delle 13 sulla tangenziale. Lo schianto è avvenuto nei pressi del sottopasso di via Milano. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente della Ferrari, che procedeva in direzione Brescia, abbia perso il controllo dell'auto. Dopo aver abbattuto un palo si è scontrato con il Mercedes sull'altra carreggiata. La dinamica è comunque ancora al vaglio della polizia locale. Il conducente della Ferrari è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice giallo.

