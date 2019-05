Ruba calzature e abbigliamento, denunciata

CREMONA (12 maggio 2019) - I carabinieri hanno denunciato per i reati di furto aggravato N.D., nata in Romania nel 1973, residente a Cremona. La donna ha rubato abbigliamento e calzature di marca nel negozio “Scarpe & Scarpe” in via Castelleone. Dopo averne rimosso il dispositivo antitaccheggio, ha nascosto la refurtiva all’interno di una borsa, oltrepassando le casse senza provvedere al relativo pagamento. Bloccata dai militari intervenuti, è stata trovata in possesso dell’intera refurtiva restituita al negozio.

