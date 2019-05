Rapinò e picchiò una prostituta, arrestato

CREMONA (12 maggio 2019) - I carabinieri hanno arrestato - dando esecuzione ad un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva - P.C., nato a Cremona nel 1968, residente a Robecco d’Oglio, operaio, pregiudicato. L'uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del Tribunale di Brescia, dovendo scontare la pena detentiva complessiva di 1 anno 8 mesi e 26 giorni di reclusione, per i reati ascritti, commessi a Brescia il 31 dicembre 2016.

Il 51enne, dopo aver trascorso la fine dell’anno con una giovane prostituta colombiana, al momento di lasciare l’abitazione la rapinò sottraendole 800 euro e due telefoni cellulari e colpendola in viso con pugni e calci prima di darsi alla fuga. La donna subì lesioni guaribili in 7giorni. Fu rintracciato in fuga dalle pattuglie giunte sul posto su richiesta dei vicini della donna rapinata che avevano sentito le urla.

