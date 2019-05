Ladro di bicicletta rintracciato e denunciato

CREMONA - I Carabinieri di Cremona hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per il reato furto aggravato di bicicletta,

T.G.B., nato a Palermo nel 1985, residente a Cremona, disoccupato. L'uomo, grazie anche ai sistemi di sorveglianza, è stato identificato quale autore del furto di bicicletta denunciato il 10 aprile scorso da un 50enne di Cremona. Il 34enne, in via Magazzini Generali, dopo averne tranciato il lucchetto, ha portato via una bicicletta da donna del valore di oltre 1500 euro. L'uomo è stato rintracciato in centro durante una consueta attività di controllo e a seguito della perquisizione domiciliare è stata recuperata la bicicletta.

