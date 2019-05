Ponte sull'Oglio, piloni consumati: la struttura è sempre più debole

SONCINO/ORZINUOVI (12 maggio 2019) - Piogge e grandinate dei giorni scorsi hanno reso l’Oglio impetuoso e le conseguenze sono ben visibili sui piloni del ponte che, già pesantemente erosi, sono ora sempre più deboli. Inevitabile lo sprint ai lavori per il rinforzo. Il maxi progetto, finanziato per 200mila euro da Regione Lombardia, dovrebbe vedere la luce col primo cantiere da giugno. A giorni la sottoscrizione del contratto d’appalto, mentre entro il mese le acque dovrebbero già essere deviate. Nel frattempo il ponte non è considerato ancora a rischio crollo e quindi resta aperto al traffico fra Soncino e Orzinuovi.

