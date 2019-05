Quante emozioni con Cielo senza barriere

CREMONA (11 maggio 2019) - Splendida giornata e incredibili emozioni per Cielo senza barriere – l’iniziativa curata da Aero Club di Cremona e Agropolis nella cornice della rassegna Diversamente Uguali – che oggi ha portato all’aeroporto del Migliaro tanti ‘ragazzi speciali’ motivati a sperimentare l’emozione del volo. Con loro, anche una globetrotter dei cieli come Sabrina Papa, prima non vedente in Italia a pilotare un ultraleggero.

