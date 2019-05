Arrestato per lesioni, i carabinieri trovano in casa la droga

ANNICCO (11 maggio 2019) - Lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione perché doveva scontare una pena detentiva di sette mesi per lesioni aggravate, ma in casa i carabinieri di Pizzighettone gli hanno trovato soldi e droga. In manette è finito un 46enne, nato in Egitto ma residente a Annicco, disoccupato e pregiudicato. I carabinieri dunque si sono presentati a casa dell’uomo e hanno perquisito la casa. Nel corso dei controlli all’interno della camera da letto, occultato in un barattolo sopra un comodino, è stato trovato un involucro di cellophane con 25 grammi di hashish e sei bustine di marijuana per un peso complessivo di 15 grammi, materiale vario per il confezionamento delle dosi, due telefoni cellulari e 500 euro.

