Elezioni amministrative, ecco la scheda per scegliere il nuovo sindaco

CREMONA (11 maggio 2019) - Ecco come sarà la scheda elettorale che utilizzeranno i cremonesi che si recheranno alle urne il 26 maggio per eleggere il nuovo sindaco per il quinquennio 2019-2024.

[GUARDA LA SCHEDA]

I candidati che aspirano alla fascia tricolore sono sette: Francesca Berardi (Cremona Cambia Musica), Gianluca Galimberti (Partito Democratico, Fare Nuova la Città, Sinistra per Cremona, Patto Civico per Cremona, #Cittadini per Passione, Cremona Attiva), Ferruccio Giovetti (La cura per Cremona), Alberto Madoglio (Alternativa Comunista), Carlo Malvezzi (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Viva Cremona), Luca Nolli (Movimento 5 Stelle) e Diego Ratti (CasaPound).