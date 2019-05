Avvistamento Ufo? Gli esperti: «Si indaga»

ORZINUOVI (11 maggio 2019) - Una luce rossa incandescente con al centro quello che sembrerebbe un disco. È l’avvistamento di una donna orceana, rimasta anonima, preso in carico in questi giorni da Ufo Italia Network, il gruppo nazionale di ufologi scettici (un’associazione, cioè, che non predilige l’ipotesi a prescindere dei dischi volanti alieni). L’oggetto misterioso ha sorvolato i cieli della Capitale della Bassa nella notte del 28 aprile. Nonostante inizialmente si fosse pensato a una lanterna cinese, vista la forma e il colore, le analisi degli esperti hanno escluso questa potesi. La pista più probabile è quella del drone, ma il mistero è fitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO