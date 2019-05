Alla stazione ancora vandalismi dopo i recenti lavori

ROBECCO D'OGLIO (11 maggio 2019) - Vandalismi alla stazione ferroviaria dopo i recenti lavori di manutenzione e tinteggiatura della struttura. Scritte sui muri, sulle finestre della sala d’aspetto, orologio e vetri danneggiata. Ma il sindaco Marco Pipperi non ci sta: «Non c’è alcun rispetto per il proprio territorio. Ma ora basta con questi atti incivili: stiamo già lavorando per l’installazione di telecamere di videosorveglianza collegate con i vigili di Pontevico. E d’ora in avanti, sempre in collaborazione con le forze dell’ordine, saremo più intransigenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO