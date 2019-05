Ponte, autisti in rivolta contro il multanova

SAN DANIELE PO (11 maggio 2019) - Il rilevatore di velocità installato sul ponte Giuseppe Verdi non perdona e fra i sanzionati, numero che va crescendo di giorno in giorno, monta la rabbia: «Non è regolato correttamente», è il leit-motiv dei protestatari. Subito contraddetti da Mauro Barborini, comandante della polizia provinciale di Cremona: «Il dispositivo è tarato come prevede la legge e funziona benissimo». Tra chi si lamenta c’è anche Maurizio Negri, 60enne autotrasportatore di San Secondo Parmense. «Faccio questo mestiere da 40 anni — precisa — ma una cosa del genere non mi era mai capitata. Negli scorsi giorni sono passato diverse volte con trasporto e bilico. Mi vedo arrivare a casa due multe, per circa 160 euro complessivi, perché secondo il rilevatore avrei percorso quel tratto a 45 km all’ora invece dei 30 previsti. Eppure, prova ne è il cronotachigrafo del mio camion, io ho mantenuto una velocità compresa fra i 25 e i 27 km all’ora».

